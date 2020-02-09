ТОКИО, 9 фев — ПРАЙМ. Следующая встреча сопредседателей российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам может состояться в мае этого года в Саппоро, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в этом городе Сергей Марин.

"В продолжение беспрецедентного в истории наших стран перекрестного года Японии и России, который проходил в 2018-2019 годах, когда было организовано более 700 мероприятий, решено провести год межрегиональных и побратимских обменов. Его открытие пройдет 16 мая в Саппоро. Мы приступили к подготовке этого значимого события совместно с администрацией Саппоро и Хоккайдо. Будет разработана программа с участием регионов, заинтересованных в сотрудничестве, и, возможно, она будет включать встречу сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, а также обязательно — культурные мероприятия", — сказал агентству генконсул РФ в административном центре самого северного японского острова Хоккайдо.

Дипломат подчеркнул, что открытие года межрегиональных обменов должно дать старт активизации сотрудничества регионов двух стран и установлению новых связей.

"Межрегиональные обмены – это не только Хоккайдо и Приморье или Сахалинская область. Это все регионы, которые установили отношения партнерства и побратимства. Многие контакты были установлены в последнее время. Очень активно себя проявляет в этом плане, например, губернатор Московской области, а также губернатор Новгородской области. Он только недавно вступил в должность, а уже успел заключить отношения сотрудничества с префектурой Сидзуока. Иркутская область уже обратилась ко мне с предложением организовать выступление симфонического оркестра. Будем всемерно продвигать наши контакты в этом и других направлениях", — сообщил генконсул в Саппоро.

Предыдущее заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам состоялось в Москве в конце прошлого года. С российской стороны сопредседателем выступал министр экономического развития Максим Орешкин, с японской – министр иностранных дел Мотэги Тосимицу.