ПЕКИН, 9 фев — ПРАЙМ. Число жертв нового коронавируса за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют статистические данные.

По состоянию на полночь 9 февраля число скончавшихся от коронавируса на территории материкового Китая достигло 811 человек, один зараженный скончался в Гонконге, еще один – на Филиппинах. Итоговое число жертв нового коронавируса сравнялось с показателем смертей от SARS во всем мире по состоянию на 11 июля 2003 года, когда Всемирная организация здравоохранения обнародовала статистические данные по эпидемии за период с 1 ноября 2002 года. При этом в ВОЗ предупредили, что со временем цифры могут измениться.

Позже ВОЗ обнародовала новую статистику уже по состоянию на 31 декабря 2003 года, в которой общее число жертв SARS составило 774 человека почти в 30 странах.

За эти несколько месяцев в лабораториях всего мира, где были выявлены смертельные случаи, проводились подробные расследования и повторные тесты, в результате чего в ряде стран цифры изменились. К примеру, на Тайване сначала было указано о 84 жертвах, но после повторных исследований удалось установить, что именно от SARS скончались 37 человек. На материке число выросло с 348 до 349, как и в Гонконге – с 298 до 299, в Канаде было 38, а стало 43, в Сингапуре было 32, стало 33, и так далее.

Количество случаев заражения также претерпело изменения, по старой статистике их 8437, по новой – 8096. Во время эпидемии SARS на территории РФ выявили только 1 случай заражения — 5 мая 2003 года, пациент успешно выздоровел.

Однако специалисты и Китая, и других стран, и ВОЗ постоянно говорят о том, что эпидемия SARS была намного опаснее нынешней вспышки коронавируса, потому что уровень смертности SARS составлял 9,56%, у нового коронавируса — около 2,2%.

Помимо прочего, число выздоровевших в ситуации с новым коронавирусом растет ежедневно, по последним данным, из больниц выписали уже 2649 человек. Если проследить за ежедневной статистикой этой недели, то положительная динамика очевидна. За 3 февраля из больниц по всей стране выписали 157 человек (в Хубэе — 101), за 4 февраля — 262(в Хубэе — 125), 5 февраля — 261(в Хубэе — 113), 6 февраля — 387(в Хубэе — 184), 7 февраля — 510(в Хубэе — 298), а за 8 февраля – 600 (в Хубэе — 324).

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России зафиксированы два случая заболевания — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заразившихся — граждане КНР.