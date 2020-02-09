МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Порядка 65 тысяч человек более чем в 100 населенных пунктах Дагестана остались без электроснабжения из-за плохой погоды, сообщает Минэнерго РФ.

Причинами массовых аварийных отключений в распределительных сетях стали снег и ветер до 25 метров в секунду.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители в 103 населенных пунктах республики (около 65000 человек). Мощность отключенных потребителей? – 43,6 МВт", — говорится в сообщении.

Температура воздуха в Дагестане составляет около минус 5 градусов. К аварийно-восстановительным работам привлечены 76 бригад в составе 304 человек и 79 единиц специальной техники.