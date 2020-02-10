ПЕКИН, 10 фев /ПРАЙМ/. Россия надеется на сохранение положительной динамики в торговле с Китаем, но из-за коронавируса вызывает тревогу развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, рассказал в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломата российский посол в Китае Андрей Денисов.

"Когда такое бедствие, наверное, ущерб и какое-то негативное влияние на экономику неизбежно, но надеемся, что оно не будет критическим", — сказал Денисов.

"Мы сделали довольно серьезный рывок в 2018 году, удержались и даже нарастили товарооборот в 2019 году, он у нас вышел за 110 миллиардов долларов. Как будет в этом году, я пока не знаю, но надеемся, что мы все-таки сможем выйти на достойные цифры, имея в виду, что к 2024 году наши руководители ориентируются на выход на уровень 200 миллиардов долларов", — напомнил посол.

По его словам, "в этом году к товарам, поставляемым из России в Китай, добавится и трубопроводный природный газ… в декабре наши руководители запустили продолжение газопровода "Сила Сибири" на китайскую территорию, так что определенное количество газа в этом году мы уже перекачаем, это, конечно, пойдет в общую копилку".

"Несколько меня тревожит, конечно, в этой ситуации развитие сотрудничества в области сельского хозяйства, потому что в последние годы эта область демонстрировала очень хорошие темпы роста, а, самое главное, обозначились перспективы широкого инвестиционного сотрудничества в этой области, не просто экспорт и импорт, а создание соответствующих производств продовольственных товаров. Но опять-таки надеюсь, что нам удастся выправить ситуацию и сотрудничество пойдет и дальше. Так что будем работать", — отметил дипломат.