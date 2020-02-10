МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил о необходимости проведения ревизии планов на текущий 2020 год и перенаправить денежные средства на реализацию задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным в послании. Титов предупредил Мишустина об опасности для бизнеса антикартельных предложений ФАС

"Также необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному Собранию", — отметил Мишустин.

Премьер-министр РФ на совещании с вице-премьерами отметил, что считает недопустимыми ситуации, когда в конце года в бюджете страны остаются неизрасходованные деньги. Он поручил проанализировать причины образования законтрактованных остатков расходов прошлого 2019 года.

"Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом две причины: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок, если хотите, в системе стратегического планирования", — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он также отметил, что более 71 млрд рублей будет направлено на единовременные выплаты ветеранам к юбилею победы в Великой отечественной войне.

Ветераны получат выплаты в апреле-мае.

Мишустин напомнил, что президент в пятницу подписал указ о единовременной выплате к 75-летию Победы для тех, кто внес свой вклад в достижение этой победы на полях сражений и в тылу

"В общей сложности с учетом доставки выплаты мы направим из федерального бюджета на эти цели более 71 миллиарда рублей. Ветераны получат эти средства в апреле-мае. Наша задача — оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы эта выплата поступила вовремя", — заявил Мишустин в ходе совещания.