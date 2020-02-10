МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Проблема с поставкой китайских компонентов на российские промышленные предприятия из-за коронавируса есть, но вопрос не стоит остро, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Проблема действительно есть. Она появилась с учетом встречных ограничений, той эпидемии, которая разыгралась в Китае. При этом мы не заинтересованы в ограничении кооперационных связей. Что касается масок (медицинских — ред.), мы обеспечили полностью российскими материалами и компонентами, поэтому резкой проблемы в части медицинских изделий нет, но при этом по другим отраслям по мере возникновения будем расшивать в ручном режиме каждую из обозначенных предприятием проблем", — сказал министр.

"Я не могу сказать, что сегодня есть какая-то серьезная острота. По каким-то компонентам — по поставке нашим автомобильным компаниям — проблемы возникали не из-за того, что компонент с вирусом приедет, проблема в том, что на предприятиях в Китае ограничивается сменность работы. Там люди не в состоянии обеспечить выполнение заказов. Поэтому пока кардинально резких проблем не возникло, но по мере их появления будем находить альтернативных поставщиков и все-таки исходим из того, что инфекция будет локализована и кооперационные связи восстановятся", — заключил глава Минпромторга.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе по одному гражданину Японии и США, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячу.