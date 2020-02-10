СИДНЕЙ, 10 фев — Dow Jones. В понедельник австралийский доллар опустился до минимума более чем за десять лет на фоне усиления опасений относительно того, что распространение коронавируса нанесет ущерб китайской экономике и ослабит спрос на товары Австралии.

При открытии азиатской сессии пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,666, то есть на минимальном уровне с марта 2009 года, когда рост зависимой от рынка сырьевых товаров экономики Австралии резко замедлялся на фоне мирового финансового кризиса.

Примерно треть экспорта Австралии приходится на Китай, объемы торгов австралийским долларом велики, и его курс отражает мнение инвесторов о перспективах экономики Китая. В этом году австралийский доллар является одним из лидеров падения среди основных валют. В конце 2019 года пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,70.

Австралийский доллар находится под давлением опасений инвесторов относительно вероятного замедления роста экономики Китая, сказал главный экономист AMP Capital Шейн Оливер. "Это логично, потому что Австралия больше других развитых экономик зависит от Китая и уязвима перед возможным сокращением спроса на сырьевые товары, а также на туристические и образовательные услуги", — сказал он.

Цены на сырьевых рынках также снизились в ожидании сокращения спроса со стороны Китая. Пострадали цены на железную руду и медь, а нефть дешевеет уже пять недель подряд. Китай является крупнейшим в мире импортером нефти.

По словам Оливера, распространение коронавируса и возросший риск рецессии в мировой экономике и в экономике Австралии могут в ближайшие недели спровоцировать падение пары австралийский доллар/доллар США до 0,60 и ниже.

Старший валютный стратег-аналитик Westpac Шон Коллоу сказал, что в ближайшие дни вероятны дальнейшие распродажи австралийского доллара, в то время как внимание трейдеров будут сосредоточено на информации о промышленных предприятиях и портах в Китае.

В то же время главный валютный стратег-аналитик National Australia Bank Рэй Аттрилл сказал, что австралийская валюта уже ослабла больше, чем должна была бы ослабнуть в результате распространения коронавируса.

Прежде чем этот вирус стал международной проблемой здравоохранения, в Австралии уже накопились собственные проблемы, в том числе последствия опустошительных лесных пожаров. В выходные прошли сильные дожди, которые потушили многие очаги.

Доходность 10-летних государственных облигаций Австралии снизилась за год почти наполовину, с более чем 2% до примерно 1%. Это означает, что инвесторы ожидают замедления роста экономики и понижения процентных ставок. Понижение ставок обычно оказывает давление на стоимость валюты.

Падение австралийского доллара поддержит экспортеров, сыграв роль понижения процентных ставок. По словам Оливера из AMP, для центрального банка страны снижение валюты в некоторой степени является хорошей новостью.

"Фактически это представляет собой смягчение денежно-кредитной политики в период существенной угрозы для роста экономики Австралии", — сказал он.

Недавно Резервный банк Австралии просигнализировал, что не спешит понижать процентные ставки. Управляющий центрального банка Филип Лоу на прошлой неделе отметил, что дальнейшее понижение стоимости заимствований может исказить решения об инвестициях и перегреть цены активов.

— Автор James Glynn, james.glynn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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