МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигаться в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ на следующих выборах в 2021 году, передает телеканал n-tv со ссылкой на источники в партии.

По данным телеканала, она намерена "к лету организовать процесс по выбору кандидатуры канцлера, подготовить партию к будущему и потом отказаться от председательства в партии".

Крамп-Карренбауэр сделала соответствующее заявление президиуму ХДС.

Как сообщили источники в партии, на которые ссылается n-tv, Меркель поблагодарила Крамп-Карренбауэр за работу и выразила желание, чтобы та сохранила пост министра.

В конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается полностью доработать четвертый срок на посту главы правительства ФРГ — до 2021 года. Больше выдвигать свою кандидатуру она не намерена. Ее преемницей считалась Крамп-Карренбауэр.