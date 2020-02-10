МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Последствия коронавируса могут обойтись экономике РФ в 0,1-0,2 процентных пункта роста, но за счет других возможностей этих потерь можно избежать и даже нарастить темпы роста, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"На темпах экономического роста это скажется, но незначительно: в пределах одного-двух десятых… В одном чем-то мы потеряем, но есть другие возможности", — сказал Кудрин, отвечая на вопрос о возможных последствиях коронавируса для экономики РФ.

"Если правительство на других факторах попытается нарастить потенциал — а сегодня известно, что есть большие свободные ресурсы, частные в том числе, которые не инвестируются в полной мере, если вдруг произойдет перелом настроения, а он может произойти независимо от этого вируса, — то мы тогда можем нарастить темпы роста, несмотря на вирус", — сказал Кудрин.

Китайская экономика, по словам Кудрина, сейчас находится в шоковом состоянии: спад производства в некоторых ее отраслях доходит до 50%. К концу года, по прогнозу главы Счетной палаты, ситуация несколько восстановится, но спад все равно будет очевиден.

"Это отразится на нефти — мы уже видим. Поэтому на доходах (бюджета РФ – ред.) это тоже отразится, даже если к концу года восстановятся объемы потребления нефти. Но, скорее всего, до конца года в годовом выражении они уже не восстановятся, они будут меньше, чем в прошлом году. Это скажется на ценах и на доходах нашей страны", — добавил Кудрин.