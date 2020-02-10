МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ювелирная промышленность России по итогам 2019 года сократила использование золота для изготовления изделий на 0,49% по сравнению с предыдущим годом — до 34,422 тонны (1,107 миллиона унций), серебра – снизила на 3,37%, до 109,7 тонны (3,526 миллиона унций), сообщили РИА Новости в ФКУ "Пробирная палата России".

"Прошлый год стал первым годом снижения интереса покупателей к украшениям из золота, после двух лет роста, однако эту динамику можно чётко проследить: в 2017 году рост был 10,4%, в 2018 — 3,3%, а в 2019 году мы видим уже снижение. Пока оно незначительно, но показывает нам то, что благосостояние россиян стабильно снижается", — отметили в ведомстве.

"Пробирная палата России" в течение 2019 года опробовала и заклеймила 30,77 миллиона штук ювелирных российских изделий из золота общей массой 57,31 тонны против 31,14 миллиона штук массой 57,59 тонны в 2018 году. Также было опробовано и заклеймено 17,74 миллиона изделий из серебра общей массой 118,56 тонны против 18,68 миллиона штук массой 122,7 тонны годом ранее.

В массе изделий 585-й и 750-й проб в среднем содержится около 60% чистого золота. В серебряных изделиях чистого металла содержится приблизительно 92,5%.

Всего, включая импорт, через Пробирную палату России за 2019 год прошло 31,44 миллиона штук ювелирных изделий с содержанием 35,556 тонны (-0,5%; 1,143 миллиона унций) чистого золота. В том числе, в последнем квартале – 8,57 миллиона штук с содержанием 18,276 тонны (587,587 тысячи унций) золота против 8,79 миллиона штук с содержанием 10,422 тонны (335,075 тысячи унций) золота в четвертом квартале 2018 года.

Как сообщалось, в 2018 году ювелирная промышленность России увеличила потребление золота на 3,3% — до 34,554 тонны (1,111 миллиона унций). В 2017 году российские ювелиры увеличила использование золота на 10,4% в сравнении с 2016 годом — до 33,462 тонны, в 2016 году было 30,306 тонны золота.