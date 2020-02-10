МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Рост волатильности на глобальных финансовых рынках на фоне распространения коронавируса не сопровождался значимыми нетто-продажами облигаций федерального займа (ОФЗ) со стороны нерезидентов, их доля по итогам января выросла на 1,8 процентного пункта — до 33,2%, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

"Кривая доходности ОФЗ по итогам января 2020 года не превысила уровней конца 2019 года. Снижение доходностей в начале месяца было компенсировано некоторым их ростом в конце января. Тем не менее, несмотря на ослабление интереса инвесторов к активам стран с формирующимися рынками на фоне распространения коронавируса, доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД за отчетный период увеличилась на 1,8 процентного пункта (131 миллиард рублей по номиналу) и составила 33,2% на 31 января 2020 года", — говорится в обзоре.

Прирост доли нерезидентов был обусловлен в том числе погашением 29 января 2020 года выпуска ОФЗ на 250 миллиардов рублей, в котором отсутствовали вложения нерезидентов на дату погашения, отмечают в ЦБ.

Минфин России в первом квартале запланировал размещение ОФЗ в объеме 600 миллиардов рублей, из которых 204 миллиарда рублей были размещены на трех январских аукционах. Доля нерезидентов и дочерних иностранных организаций на аукционах ОФЗ в январе выросла и в среднем составила 52% (в декабре 2019 года — 34%). В один из дней проведения аукционов доля этой группы участников достигала 71%, что более чем в два раза превышает средний показатель 2019 года, говорится в обзоре.

В январе нерезиденты и дочерние иностранные организации больше всего покупали ОФЗ на аукционах (113 миллиардов рублей), на биржевых торгах покупки составили 15 миллиардов рублей. Остальной объем покупок пришелся на внебиржевой рынок.

Доля вложений нерезидентов в еврооблигации на счетах иностранных депозитариев в НРД за январь 2020 года не изменилась, оставшись на уровне 54,5% (объем вложений по номиналу — 22,3 миллиарда долларов).

Как сказано также в обзоре, в январе иностранцы купили российских акций на 8,4 миллиарда рублей.

"На вторичном биржевом рынке акций в отчетном периоде нерезиденты и дочерние иностранные организации купили акций на 8,4 миллиарда рублей. На вторичном рынке корпоративных облигаций чистые продажи на бирже со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций за отчетный период составили 11 миллиардов рублей. Основными покупателями стали НФО, которые приобрели корпоративные облигации в сопоставимом объеме", — говорится в обзоре ЦБ.

"На валютном рынке спот данная группа участников действовала разнонаправленно, нетто-покупки иностранной валюты в отдельные дни отчасти компенсировались сопоставимыми продажами в остальные дни. В итоге в биржевом сегменте нетто-покупки иностранной валюты составили 26 миллиардов рублей (в эквиваленте — ред.). Кросс-валютные спреды на российском, а также на европейском и японском рынках оставались вблизи нулевой отметки, что свидетельствует о нормальной ситуации со стоимостью долларового фондирования", — также оценили в ЦБ.

При этом нерезиденты и дочерние иностранные банки в январе продолжили наращивать длинные позиции по рублю на валютных свопах (рассчитывая на рост валюты РФ). В отдельные дни нетто-позиция превышала уровень 10 миллиардов долларов, однако в конце месяца наблюдалось существенное снижение позиции до 5,6 миллиарда на фоне ухудшения глобальной конъюнктуры, оценили эксперты ЦБ РФ.