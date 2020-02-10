МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики могут быть более серьезными по сравнению с влиянием прошлых эпидемий из-за возросшей роли Китая, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

"Другие глобальные эпидемии, происходившие в истории, сопровождались кратковременным снижением глобальных фондовых индексов и нефтяных цен. Последствия эпидемии коронавируса могут быть более серьезными с учетом увеличения роли Китая в мировой экономике", — указывает ЦБ.

По данным МВФ, доля ВВП Китая в глобальном ВВП составляла 9,7% в 2005 году, 13,9% – в 2010 году и 19,3% – в 2019 году, напоминает регулятор. ЦБ указывает, что распространение коронавируса в Китае является источником риска снижения экономической активности в таких секторах экономики страны, таких как транспортная отрасль, туризм, розничная торговля.

"В ближайшей перспективе это может привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в Китае и мировой экономике", — говорится в материалах Банка России. Также ЦБ указывает, что в краткосрочной перспективе риски дальнейшего распространения коронавируса могут стать источником повышения волатильности на финансовых рынках стран с формирующимися рынками (ЕМЕ).

Ранее, в пятницу, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-конференции, что коронавирус можно назвать "черным лебедем". По ее словам, на данный момент оценить его эффект для экономики невозможно, однако ЦБ РФ видит свою задачу в повышении устойчивости экономики к таким вещам. Тогда же глава ЦБ заявляла, что Банк России оценивает влияние ситуации с коронавирусом на экономику РФ сейчас как незначительное.

Власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.