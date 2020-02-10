МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до субботы, 15 февраля, ожидает от производителя "Арбидола", который в рекламе позиционировал препарат как эффективный против коронавируса, разъяснений по этому вопросу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"До 15 февраля", — сообщили в ФАС в ответ на соответствующий вопрос.

В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса.

Согласно инструкции препарата, он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами. Однако, по словам руководителя управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС РФ Татьяны Никитиной, "утверждение, что препарат может применяться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки". Она отметила, что управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата.

Власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.