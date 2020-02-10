МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в понедельник вечером демонстрирует умеренную повышательную динамику после выхода данных о значительном увеличении числа рабочих мест в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск курс евро к доллару снижается до 1,0936 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0943 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 109,73 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,04%, до 98,73 пункта.

Ранее в пятницу статистика показала, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в январе увеличилось на 225 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали рост на 160 тысяч.

"У нас были намного более сильные, чем ожидалось, данные из США в сочетании с гораздо более слабыми, чем ожидалось, данными еврозоны", — приводит агентство Рейтер мнение руководителя по валютной стратегии Brown Brothers Harriman Виня Тиня.

Инвесторы также продолжают оценивать последствия воздействия распространения коронавируса в мире на состояние мировой экономики. По последним данным, только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.

Теперь инвесторы также ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в конгрессе.