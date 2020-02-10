ВАШИНГТОН, 10 фев — ПРАЙМ. Белый дом предложил на 2021 финансовый год бюджет в 4,8 триллиона долларов с сокращением дефицита до 966 миллиардов, говорится в распространенном проекте бюджета.

Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом конгресс не соглашался с предложениями президента Дональда Трампа по бюджету. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.

Главными угрозами на 2021 год названы Китай и Россия. Бюджет Трампа предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" РФ, 24 миллиона долларов на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией", — говорится в документе.