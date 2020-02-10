ВАШИНГТОН, 10 фев /ПРАЙМ/. Администрация Дональда Трампа предложила сократить совокупный бюджет госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) более чем на 20%, до 41 миллиарда долларов, говорится в проекте бюджета, обнародованном администрацией.

Если фактические расходы в 2020 финансовом году должны составить 52,5 миллиарда, включая 8 миллиардов на непредвиденные расходы, то в 2021 финансовом году (начнется в октябре) предлагается общее финансирование в 40,8 миллиарда долларов. Бюджет сокращается в основном за счет иностранной помощи.

Предложения Трампа отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом Трамп предлагал похожие сокращения бюджета, но конгресс с ними не соглашался. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты, начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.