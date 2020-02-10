КИЕВ, 10 фев /ПРАЙМ/. "Нафтогаз Украины" в течение февраля передаст в арбитраж окончательную сумму оценки потерянных активов в Крыму, она близка к 8 миллиардам долларов, заявил глава компании Андрей Коболев.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил в марте 2019 года, что "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. "Нафтогаз" в июне прошлого года подал в этот суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов. В начале января исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что компания намерена обновить эти иски к РФ. В понедельник Витренко заявил, что компания на этой неделе завершит подготовку документов для обновления исков.

Коболев заявил, что "арбитраж признал РФ виновной стороной, что "Нафтогаз" потерял активы в Крыму".

"После этой победы, нам осталось пройти вторую стадию, когда мы подаем расчет, а какая стоимость этих актов. Вот в течение февраля окончательные расчеты будут переданы в суд. Приблизительная наша окончательная сумма оценки потерь близка к 8 миллиардам долларов", — заявил Коболев в эфире телеканал "Украина 24" в понедельник.

Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".