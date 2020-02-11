МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Счетная плата РФ в текущем году проанализирует работу правительства по достижению национальных целей и, в первую очередь, в части борьбы с бедностью и повышения доходов граждан, соответствующие мероприятия указаны в опубликованном во вторник плане СП на 2020 год.

Среди ключевых проверок — анализ достижения национальных целей "Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции" и "Снижение в два раза уровня бедности в РФ". Ответственным лицом в документе значится председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Президент РФ Владимир Путин сразу после инаугурации в мае 2018 года подписал указ о национальных целях развития РФ до 2024 года: среди них ускорение роста экономики до темпов выше мировых, двукратное сокращение уровня бедности, рост рождаемости и продолжительности жизни. Основой для достижения целей должны стать 12 президентских нацпроектов в разных сферах – от цифровой экономики и экологии до культуры и поддержки малого и среднего бизнеса.

СП неоднократно критиковала правительство за недостатки при реализации нацпроектов. А в январе 2020 года Путин принял отставку правительства Дмитрия Медведева и назначил на пост премьера Михаила Мишутина, который сформировал новый кабинет. При этом он сразу обозначил три приоритета его работы: это борьба с бедностью, ускорение экономического роста и реализация национальных проектов.

В плане мероприятий на 2020 год стоит мониторинг и других целей, ответственными назначены профильные аудиторы. В частности, контрольное ведомство планирует провести анализ достижения цели по вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира и ускорению темпов роста ВВП, оценит выполнение нацпроекта по повышению производительности труда.

В плане мероприятий также — анализ достижения национальных целей по улучшению жилищных условий семей и по ускорению технологического развития России.