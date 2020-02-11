МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Счетная палат РФ в 2020 году проверит эффективность налоговых льгот в нефтегазовом секторе, а также действующую систему неналоговых платежей, соответствующие мероприятия упоминаются в опубликованном во вторник плане СП на 2020 год.

В частности, ведомство планирует провести анализ установления и взимания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, в том числе, с учетом влияния "налогового маневра", а также налоговых льгот и преференций на их исчисление и уплату в 2015-2019 годы и в истекшем периоде 2020 года.

Ответственным значится аудитор Андрей Батуркин. Среди приоритетных проверок в зоне его ведения также — исследование подходов по совершенствованию системы неналоговых экологических платежей в 2017-2019 годах и истекшем периоде 2020 года.

Также аудиторы планируют проверить реализацию полномочий Росрыболовства и его территориальных органов по администрированию неналоговых платежей, в том числе, при предоставлении государственных услуг в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года.