МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ проверит использование государственных средств, включая средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) за 2019 год, соответствующая проверка включена в опубликованный во вторник план мероприятий Счетной палаты на 2020 год.

"Проверка использования бюджетных ассигнований, в том числе средств Фонда национального благосостояния, направленных на финансирование инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) в 2019 году",- значится в документе.

ЦКАД — приоритетный инфраструктурный проект, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Цена строительства всего объекта, по предварительным оценкам, составляла более 300 миллиардов рублей, 150 миллиардов из которых — средства ФНБ.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. По данным ГК "Автодор", ее протяженность составит 336,5 километра. Дорога пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107, известной как Московское малое кольцо ("Малая бетонка").

Между тем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий развитие всего московского транспортного узла, в начале февраля высказывал недовольство темпами работ на ЦКАД.

Ещё весной 2019 года газета "Ведомости" писала, что госкомпания "Автодор" обнаружила 11 проблемных точек, которые помешают движению на будущей Центральной кольцевой автодороге вокруг Москвы. Чтобы их ликвидировать, потребуются дополнительные бюджетные вливания – на тот момент "Автодор" и Минтранс оценивали работы в 44–45 миллиардов рублей.