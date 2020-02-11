МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Количество банков в России в 2020 году вряд ли сократится более чем на 5%, поскольку ЦБ РФ объявил о завершении активной фазы расчистки банковского сектора, говорится в прогнозе аудиторской и консалтинговой компании Deloitte по финансовым отраслям России, который есть в распоряжении РИА Новости.

С момента прихода Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ в середине 2013 года регулятор начал активную расчистку банковского сектора РФ от недобросовестных и слабых игроков.

Авторы прогноза напоминают, что в связи с изменениями в законодательной базе, более пристальным вниманием ЦБ РФ к показателям рентабельности и резервов, количество кредитных организаций в России сократилось с 834 в 2015 году до 442 на конец 2019 года.

"В 2019 году ЦБ РФ объявил о завершении активной фазы расчистки"банковского сектора, поэтому мы полагаем, что в 2020 году количество кредитных организаций не уменьшится более чем на 5%", — считают в Deloitte.

Эксперты отмечают, что рост активов в банковском секторе существенно замедлился за 2019 год по сравнению с ростом 2017–2018 годов в связи с замедлением роста экономики и ужесточением регуляторных требований к качеству заемщиков, введением новых санкций, в частности, направленных на российские банки. За этим последовало снижение темпов роста всех сегментов кредитования, увеличение которых составляет основу прироста суммарных активов сектора.

"Замедление экономического роста в 2019 году сопровождалось медленным ростом банковских активов. Мы предполагаем, что в 2020 году рост незначительно ускорится, но не достигнет темпов 2017–2018 годов. Мы прогнозируем рост активов на 5% в 2020 году в связи с увеличением кредитной активности как в розничном, так и в корпоративном секторах — в частности, в кредитовании малых и средних предприятий, которое будет стимулироваться принятием соответствующих мер государственной поддержки", — прогнозируют в Deloitte.