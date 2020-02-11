МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ в 2020 году проверит политику ЦБ по управлению золотовалютными резервами, а так же деятельность Пенсионного фонда России (ПФР) и расходы на его функционирование, соответствующие контрольные мероприятия содержатся в опубликованном во вторник плане ведомства на 2020 год.

Так, среди плановых проверок – "политика Банка России, осуществлявшаяся в 2014-2020 годах, по эффективному управлению золотовалютными резервами в системе мероприятий по обеспечению макроэкономической стабильности, национальной экономической безопасности и обеспечение вхождения РФ в число пяти крупнейших экономик мира".

Аудиторы также проанализируют практику предоставления государственных гарантий по кредитам юридическим лицам в рамках антикризисных мер за период 2015-2019 годов.

В плане мероприятий в части проверок финансовых организаций также — "проверка деятельности Пенсионного фонда РФ по организации индивидуального (персонифицированного) учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017–2018 годах и истекшем периоде 2019 года".