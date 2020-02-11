МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Размер ежемесячного платежа важнее срока ипотеки для 78% заемщиков, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Кредитная организация провела собеседование более двух тысяч человек, собирающихся в ближайший год приобретать недвижимость, из 17 крупных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

"Для значительного большинства россиян (78%) размер ежемесячного платежа важнее срока ипотечного кредита. Досрочно или частично досрочно погашать ипотеку планируют 44% респондентов. Основная причина отказа от такого варианта закрытия кредита — отсутствие лишних денег. Её выделили 75%. … При этом почти четверть (22%) не знают, зачем выплачивать ипотеку раньше срока", — подсчитали аналитики.

Кроме того, участников исследования спросили, на что они собираются потратить налоговый вычет на приобретение квартиры. Выяснилось, что большинство респондентов (73%) собирается направить деньги на досрочное погашение кредита, 24% вложат возвратные деньги в ремонт. А еще 3% либо уже ранее использовали налоговый вычет, либо потратят его на себя: съездят в отпуск или обновят автомобиль.