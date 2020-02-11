МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Каждый четвертый пользователь сети попадается на приемы мошенников по социальной инженерии, забывая проверять ссылки и вложения в подозрительных сообщениях и проявляя излишнюю доверчивость, рассказала РИА Новости замруководителя по обучению Лаборатории компьютерной криминалистики в международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB Анастасия Баринова.

Всемирный день безопасного интернета ежегодно отмечается во второй вторник февраля. В 2020 году он проходит 11 февраля. Цель праздника — информировать людей об ответственном и безопасном использовании "всемирной паутины". В рамках него Group-IB выпустило чек-лист для пользователей сети, который позволит проверить, делают ли они все необходимое для выживания в интернете.

Социальная инженерия предполагает злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием для получения персональных данных и денежных средств пользователей. Отличительная черта этого вида мошенничества — нацеленность на конкретные группы граждан.

"Каждый четвертый пользователь интернета рано или поздно попадается на приемы "социалки". Обращайте внимание на ссылки и вложения в подозрительных письмах и СМС. Помните о вишинге – телефонном мошенничестве, которое направлено в первую очередь на хищение денежных средств. Не сообщайте код CVV, коды подтверждения операций и иную конфиденциальную информацию о банковской карте/счете, не устанавливайте приложения на мобильный телефон или ПК по просьбе звонящего", — сказала Баринова.

Пользователям также стоит помнить о базовых правилах безопасности в сети, которые заключаются в обеспечении безопасности трех главных элементов — "Аккаунты-Устройство-Поведение". "Защитить ваши аккаунты поможет ответственный подход к использованию паролей: используйте стойкие пароли для разных сервисов, храните их в менеджере паролей и не забывайте менять их хотя бы раз в полгода. Усильте защиту аккаунтов с помощью второго фактора: код, дополнительный пароль, уведомления об авторизации", — указала эксперт.

"Для обеспечения безопасности ваших устройств блокируйте их тогда, когда не используете, шифруйте конфиденциальные данные (особенно в облаке), делайте резервные копии данных и всегда своевременно обновляйте ПО! Отдельно позаботьтесь о безопасном доступе в интернет. Помните принцип "Разделяй и властвуй" — разделяй личное и рабочее, личное и публичное. Фильтруйте информацию о себе в соцсетях – то, что загружено на интернет-ресурсы, доступно всем и останется там навсегда. И всегда контролируйте данные, которые хранят ваши сервисы и устройства, а также доступ приложений к ресурсам телефона", — добавила эксперт.