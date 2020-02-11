МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Затраты потребителей на электроэнергию в городах РФ, которые затрагивает полярная ночь, вырастают в этот период на 30-70%, заявил РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Полярная ночь наступает для населенных пунктов, расположенных на широте выше 67 градусов, где солнце не поднимается зимой над горизонтом более суток. Например, полярная ночь в Мурманске начинается 2 декабря, в течение 40 дней солнце не поднимается над линией горизонта. В первый день после полярной ночи длительность светового дня не превышает одного часа, само светило редко можно увидеть в первый день из-за погодных условий.

"Период полярной ночи в этих населенных пунктах длится с конца октября до второй половины февраля. За это время затраты на электричество вырастают на 30-70% в отличие от остального времени года, так как в течение дня практически нет периода, когда свет солнца позволяет обойтись без использования электричества", — отметил Сигал.

Он отметил, что это актуально для жителей ряда городов и поселков: Апатиты, Билибино, Верхоянск, Воркута, Гаджиево, Дудинка, Заозерск, Заполярный, Игарка, Кировск, Ковдор, Кола, Мончегорск, Мурманск, Нарьян-Мар, Норильск, Оленегорск, Островной, Певек, Полярный, Североморск, Снежногорск, Среднеколымск.