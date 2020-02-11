МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Полюс" в 2019 году увеличил чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с предыдущим годом, до 1,944 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA вырос на 44%, до 2,68 миллиарда долларов, выручка – на 37%, до 4,005 миллиарда долларов. Рентабельность EBITDA увеличилась до 67% с 64% годом ранее.

В четвертом квартале чистая прибыль увеличилась по отношению к предыдущему кварталу в 2,3 раза, до 697 миллионов долларов, показатель EBITDA вырос на 25%, до 883 миллионов долларов, его рентабельность возросла до 69% с 66% кварталом ранее, выручка увеличилась на 20%, до 1,287 миллиарда долларов.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16%, до 2,841 миллиона унций.