МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Полюса" планирует рекомендовать дивиденды за второе полугодие 2019 года на общую сумму 462 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

"Исходя из текущего количества размещенных акций, ожидаемый размер дивидендов составляет 3,5 доллара на обыкновенную акцию. Таким образом общая сумма дивидендных выплат за весь 2019 год составит 804 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

По итогам первого полугодия 2019 года "Полюс" направил на выплату дивидендов 162,98 рубля на обыкновенную акцию.

Действующая дивидендная политика "Полюса" предполагает дивидендные выплаты за год в размере не менее 30% от показателя EBITDA компании за соответствующий отчетный период.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов