МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в четвертом квартале 2019 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,1%, а в квартальном — не изменился, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики полагали, что показатель вырос на 0,8% в годовом выражении и не изменился — в квартальном.

Объем промышленного производства в Великобритании в декабре вырос на 0,1% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении уменьшился на 1,8%, говорится в сообщении.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце вырос на 0,3% в месячном исчислении, а в годовом — уменьшился на 0,8%.