ПЕКИН, 11 фев – ПРАЙМ. Китай активно борется с коронавирусом, чтобы в том числе минимизировать влияние на мировую экономику, помощь международного сообщества в этой ситуации можно рассматривать как защиту общих интересов всего мира, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая зависит от эффективности мер по профилактике и борьбе с распространением заболевания. Мы полагаем, что эпидемическая ситуация не сможет внести изменения в базовые основы нашей экономики и повлиять на положительную тенденцию развития в долгосрочной перспективе. Мы способны минимизировать воздействие эпидемии на экономику", — сказал дипломат во вторник в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что совсем недавно международные организации, включая МВФ и Всемирный банк, заявили, что у Китая достаточно политических возможностей для необходимого реагирования на эпидемию, а усилия КНР по сдерживанию распространения заболевания эффективно снизили риски, с которыми может столкнуться мировая экономика.

"На сегодняшний день ВВП Китая составляет около 16% от мирового ВВП, а вклад в мировой экономический рост уже превысил 30%. Если пострадает экономика Китая, это неизбежно распространится и на другие страны и непременно отразится на мировой экономике", — подчеркнул Гэн Шуан.

По его словам, "именно поэтому Китай так активно борется с эпидемией, как ради себя, так и ради всего мира, поддержка и помощь Китаю в этих усилиях также является защитой общих интересов международного сообщества".

"Столкнувшись с кризисом в области общественного здравоохранения, не стоит пытаться решить проблемы за счет других, а чрезмерная реакция будет иметь только лишь обратные последствия", — указал дипломат.

Он подчеркнул, что международному сообществу следует объединиться и совместными усилиями противостоять эпидемии, чтобы как можно скорее восстановить нормальные обмены и сотрудничество между странами.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.