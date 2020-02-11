МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2019 году снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 33,7 миллиарда долларов, составив 177,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт России в январе-декабре 2019 года составил 424,6 миллиарда долларов и по сравнению с январем-декабрем 2018 года сократился на 6%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4%, на страны СНГ – 12,6%.

Основой российского экспорта в 2019 году традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 62,1% (в 2018 году – 63,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 66,9% (в январе-декабре 2018 года – 67,8%), в страны СНГ – 29% (35,7%).

Импорт России в 2019 году составил 247,4 миллиарда долларов и по сравнению с 2018 годом увеличился на 2,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,9%, на страны СНГ – 11,1%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 46,2% (в 2018 году – 47,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49,3% (в 2018 году – 50,6%), из стран СНГ – 20,9% (20,5%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с 2018 годом снизился на 0,2%, в том числе, механического оборудования – на 0,9%, электрического оборудования – на 0,5%, Возросли физические объемы импорта грузовых автомобилей на 13,7%, легковых автомобилей – на 3,2%.