МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Снижение страховых взносов в РФ станет логичным продолжением налогового маневра, который начался с повышения ставки НДС в 2019 году. Это может положительно повлиять на стоимость отечественной продукции, но сумма выпадающих доходов будет больше, чем доходы от "обеления" труда, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Кабмин РФ снова заговорил о снижении страховых взносов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников. Рассматриваются разные варианты снижения с 30% до 23-25%. Пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть отменена. Ставка в 23% сократит налоговую нагрузку на все отрасли экономики, а обсуждаемое понижение в целом может обойтись казне в 1,2-1,75 трлн рублей.

В 2017 году частично компенсировать потери планировалось за счет повышения НДС и введения налога с продаж. Сейчас такие варианты не рассматриваются.

В ЧЕМ СЛОЖНОСТИ

В 2015-2016 годах правительство рассматривало налоговый маневр "22/22" по снижению совокупной ставки страховых взносов с 30% до 22% с одновременным увеличением основной ставки НДС с 18% до 22%. В итоге НДС повысили только до 20%, совокупная ставка по страховым взносам осталась прежней. По словам доцента кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиля Ахмадеева, причинами такого решения стало выполнение масштабных проектов и продолжающееся снижение темпов экономического развития страны с 2015 года.

"В основе незаконченного ненефтегазового маневра может лежать ожидание того, что нефтегазовые доходы федерального бюджета снизятся на величину 1,5-3 процентных пункта ВВП за ближайшие 10 лет. Об этом говорится, например, в бюджетном прогнозе Минфина до 2036 года", — объясняет заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

"Соответственно, при условии сохранения бюджетного правила, по которому присутствие государства в экономике сжималось не быстро, потребуется частичный перенос нагрузки на ненефтегазовые налоги, что и происходит, в частности, с ростом ставки НДС", — отмечает эксперт.

"Это очень непростая задача, — добавляет главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. — Страховые взносы — это целевые поступления и, если их снизить, возникнет дыра в бюджетах ПФР и медстрахования. Повышать одной рукой пенсионный возраст, а другой снижать взносы и раздувать дефицит было бы странно". Кроме того, это поставит крест на государственном гарантированном плане (ГГП) и других идеях стимулирования пенсионных накоплений – у бюджета не хватит на это ресурсов.

Табах считает, есть три решения, благодаря которым налоговый маневр можно довести до конца: повышать взносы за высокооплачиваемых работников, но это стимулирует их и работодателей переходить на льготные налоговые режимы, мимикрируя под малый бизнес и ИП; компенсировать из федерального бюджета, что бессмысленно и нарушает принципы солидарной пенсионной системы; переносить налоговую нагрузку на работников, что "вряд ли является хорошей идей в нынешней обстановке". Итоговым может стать комбинация всех трех вариантов.

БУДЕТ ЛИ ЭФФЕКТ

Основной способ увеличить доходы бюджета по-прежнему заключается в повышении собираемости ненефтегазовых налогов, считает Куликов. Несмотря на то что маневр сделает менее привлекательными практики теневой экономики, потенциал дополнительных доходов от "обеления" труда в этом случае будет несколько меньше, чем сумма соответствующих выпадающих доходов (порядка 1,5% ВВП), убежден эксперт.

"Как показывает уже и российская практика, технические новшества в администрировании налогов могут дать возможно больше, чем одно изменение стимулов", — делает вывод он.

Снижение ставки страховых взносов также повлияет на сокращение величины издержек предприятия, поскольку взносы начисляются на величину фонда оплаты труда (ФОТ) компании, добавляет Ахмадеев. "Это, несомненно, позволит снизить конечную стоимость выпускаемой продукции как на отечественном сегменте рынка, в рамках политики импортозамещения, так и реализуемой на экспорт", — делает вывод эксперт.

"В целом любое снижение налогов – это хорошо, особенно после не слишком нужного повышения НДС. Страховые взносы в России сильно выше средних в странах конкурентах, но конкретное ускорение темпов экономического роста зависит от формата решения", — сказал Табах.