МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Минфин России 12 февраля на аукционах предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года и ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года в объеме остатков, доступных для размещения в данных выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.