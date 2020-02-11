МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе составил 7,3 миллиарда долларов, снизившись на 21,5% по сравнению с январем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора, согласно оценке Банка России, составило 7,3 миллиарда долларов (9,3 миллиарда долларов в январе 2019 года)", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, такой результат сложился почти полностью за счет увеличения внешних активов и снижения иностранных обязательств банков при незначительных по величине сбалансированных финансовых потоках прочих секторов.