МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе составило 9,5 миллиарда долларов против 10,2 миллиарда долларов годом ранее, свидетельствуют материалы Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года уменьшился на 0,8 млрд долларов и составил 9,5 млрд долларов", — говорится в сообщении. Таким образом, снижение показателя составило 6,9%.
https://1prime.ru/state_regulation/20200211/830925978.html