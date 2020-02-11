МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Оборот внешней торговли между Россией и США в 2019 году составил 26,237 миллиарда долларов, что на 4,9% больше в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт из РФ в США составил 13,049 миллиарда долларов (рост на 4,4%), импорт в РФ из США — 13,188 миллиарда долларов (рост на 5,3%).

Доля США в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период увеличилась до 3,9% с 3,6% годом ранее.

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в 2019 году составил 11,454 миллиарда долларов, снизившись на 23,6% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт из РФ на Украину составил 6,619 миллиарда долларов (снижение на 30,5%), импорт в РФ из Украины — 4,835 миллиарда долларов (снижение на 11,5%). Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ снизилась до 1,7% с 2,2% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и ЕС в 2019 году сократился на 5,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 277,796 миллиарда долларов, свидетельствуют данные ФТС. В том числе экспорт из России в ЕС снизился на 7,8% и составил 189,166 миллиарда долларов, импорт в РФ из ЕС сократился на 0,8%, до 88,63 миллиарда долларов. Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде сократилась до 41,7% с 42,8% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Китаем в 2019 году увеличился на 2,5% по сравнению с 2018 годом и составил 110,919 миллиарда долларов. Экспорт из России в Китай увеличился на 1,4% и составил 56,791 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая увеличился на 3,6%, до 54,127 миллиарда долларов. Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 16,6% с 15,7% годом ранее.