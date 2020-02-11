ЛОНДОН, 11 фев — ПРАЙМ. Правительство Великобритании изъявило желание обеспечить свободный доступ британских финансовых компаний на финансовый рынок ЕС по принципу эквивалентности, однако Брюссель не готов предоставить такое право своему бывшему соседу по Евросоюзу, следует из заявлений обеих сторон.

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид ранее на этой неделе заявил, что Лондон намерен добиться свободного доступа на финансовый рынок ЕС после Brexit по принципу эквивалентности, действующему в настоящее время. Это означает, что британским финкомпаниям можно будет не открывать "дочки" в ЕС, чтобы вести свою деятельности на рынках Евросоюза после окончания переходного периода по Brexit.

"Это важно не только в краткосрочной перспективе, но и для установления норм и способов работы с ЕС, которые будут действовать в течение десятилетий", — написал Джавид в своей колонке в газете City AM.

По мнению министра, ЕС должен будет признавать Великобританию как соответствующую стандартам объединения по принципу эквивалентности после 2020 года.

Однако главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье во вторник заявил, что Британии не следует питать иллюзий по поводу свободного доступа к финансовым услугам.

"В этом вопросе не должно быть иллюзий: не будет общей, глобальной или постоянной эквивалентности финансовых услуг", — сказал он, выступая перед выступая депутатами Европарламента в Страсбурге.

В ходе предстоящих торговых переговоров между ЕС и Великобританией, которые, как ожидается, начнутся 3 марта, сторонам предстоит также договориться о сотрудничестве в области финансовых и банковских услуг.

Великобритания 1 февраля покинула ЕС, завершив длившийся 3,5 года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.