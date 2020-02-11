ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что вспышка коронавируса может привести к "перебоям" в экономике КНР и мировой экономике. МИД: Китай борется с коронавирусом не только ради себя, но и для защиты мировой экономики

"Некоторая неопределенность относительно торговли недавно снизилась, но риски для прогноза (роста) сохраняются. В частности, мы внимательно отслеживаем появление коронавируса, который может привести к перебоям в Китае, которые повлияют и на всю глобальную экономику", — заявил Пауэлл в письменных показаниях конгрессу.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, зарегистрировано 43 101 случаев заболевания коронавирусом, 1 017 случаев смерти от него.

Пауэлл также дал понять, что американский Центробанк пока не планирует дальнейшего снижения ставки.

Он напомнил, что ФРС снижала ставку в этом году трижды, доведя ее до 1,5-1,75%.

"На последующих заседаниях Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС оставил ставку без изменений, учитывая уменьшение некоторых неопределенностей вокруг торговли и некоторые знаки того, что глобальный рост может стабилизироваться. Комитет считает, что нынешнее положение монетарной политики будет поддерживать продолжение экономического роста, крепкий рынок труда и возвращение инфляции к симметричной цели комитета — 2%", — заявил Пауэлл.

Пока появляющаяся информация относительно экономики будет "по-прежнему в целом соответствовать этому прогнозу, нынешнее положение монетарной политики, вероятно, останется целесообразным", добавил он.