МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Законопроект о выкупе акций Сбербанка планируется обсудить на заседании правительства в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России.

Минфин и Банк России ранее во вторник объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка и направили его в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.

"В четверг предполагается обсуждение законопроекта на правительстве", — сообщили в пресс-службе.