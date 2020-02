МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Федеральная комиссия по торговле США (Federal Trade Commission, FTC) намерена изучить прошлые приобретения пяти крупных технологических фирм, о которых не было сообщено антимонопольным органам, сообщается на сайте регулятора.

"Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc. и Microsoft Corp должны предоставить информацию об условиях, объеме, структуре и целях транзакций, которые каждая из них совершила с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года", — отмечает FTC.

Компании должны предоставит информацию и документы о своих стратегиях приобретения, назначении совета директоров, о найме персонала из других компаний.

Как объясняет свое действие регулятор, данная информация поможет понять, как эти фирмы сообщают о своих транзакциях федеральным антимонопольным агентствам, а также о том, делают ли крупные технологические компании потенциально антиконкурентные приобретения.

"Эта инициатива позволит комиссии более внимательно изучить слияния в этом важном секторе, а также оценить, получают ли федеральные агентства уведомления надлежащего качества о сделках, которые могут нанести ущерб конкуренции", — сообщил председатель FTC Джо Саймон. Он также отметил, что это поможет регулятору поддерживать технологические рынки открытыми и конкурентоспособными.

FTC также отмечает, что информацию, полученная в этом исследовании, поможет изучить, как работают небольшие фирмы после их приобретения крупными технологическими корпорациями.