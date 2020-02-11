МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Покупка акций Сбербанка предполагает этапность, поскольку в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, заявили РИА Новости в пресс-службе Минфина России.

Минфин и Банк России ранее во вторник объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка и направили его в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.

"Пакет акций Сбербанка приобретается за счёт средств ФНБ — то есть только в части превышения 7% ВВП. Так как в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, то есть этапность", — отметили в министерстве.