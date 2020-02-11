МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Средства на покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ, по прогнозу Минфина России, должны сформироваться в ФНБ за 12 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В целом, по нашим прогнозам, (цены на нефть как в официальном прогнозе) за 12 месяцев средства в ФНБ в достаточном объёме для выкупа всего пакета должны сформироваться", — отметили в Минфине.

Минфин и Банк России объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, он направлен в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.