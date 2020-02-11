МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Конкретные даты приобретения кабмином пакета акций Сбербанка у Банка России будут определены позднее, заявили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.

Минфин и Банк России ранее во вторник объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка и направили его в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.

"Конкретные даты приобретения будут определены позднее", — отметили в министерстве.