МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Банк России и Минфин во вторник согласовали схему выхода регулятора из капитала Сбербанка: правительство приобретет пакет акций крупнейшего российского банка по рыночной стоимости за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующий законопроект отправлен в кабмин и он уже в четверг рассмотрит его.

Владение и управление госпакетами акций закреплено в правительстве за Росимуществом, которое при январской смене кабмина перешло в ведение Минфина. Новым куратором Росимущества в ведомстве может стать замминистра финансов Алексей Моисеев.

Информация о переговорах по передаче ЦБ акций Сбербанка кабмину появилась в декабре прошлого года. Тогда первый зампред регулятора Сергей Швецов назвал это всего лишь слухами, которые уже "ходят 20 лет". Однако министр финансов Антон Силуанов позже подтвердил факт переговоров и заявил, что речь идет о выкупе правительством акций Сбербанка.

Причиной переговоров стал конфликт интересов: Банк России в настоящее время совмещает роли регулятора, надзорного органа и контролирующего акционера Сбербанка (регулятору принадлежит 52,32% голосующих акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале кредитной организации). Продажа акций позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка, заявили Минфин и ЦБ в совместном релизе.

СХЕМА ПРОДАЖИ

Пакет акций Сбербанка будет приобретен за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих 7% ВВП России. По состоянию на 1 февраля общий объем ФНБ достиг 6,9% прогнозируемого на текущий год размера ВВП. Планируется, что акции будут проданы несколькими лотами, а их количество и скорость реализации, а также сроки продажи первой части пакета будут зависеть от возможности приобретать акции за счет средств фонда.

При этом ЦБ при продаже первого пакета правительству должен будет одновременно направить миноритарным акционерам банка обязательное предложение о выкупе акций, который пройдет по цене аналогичной цене продажи. Согласно законопроекту, акции будут проданы по средневзвешенной цене за шесть полных месяцев до даты первой сделки, и эта цена будет применяться в отношении всего пакета. Выкупленные же по оферте акции регулятор должен будет реализовать до конца 2022 года.

В результате сделки Банк России включит 700 миллиардов рублей в свои доходы за 2020 год, а остальные вырученные от продажи акций Сбербанка средства передаст в казну частично в форме денежных средств, частично в форме требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу по депозиту. При этом полученную из ФНБ за пакет акций Сбербанка валюту ЦБ продаст равномерно в течение 3-7 лет.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ БАНКА

Глава Сбербанка Герман Греф в январе говорил, что позитивно относится к идее смены основного акционера Сбербанка, и выразил надежду, что стратегия развития банка при смене главного акционера не изменится. В противном же случае он не видит себя в организации, говорил Греф.

Силуанов во вторник сообщил, что Минфин и ЦБ солидарны в вопросах поддержки приоритетов и стратегии Сбербанка и считают необходимым сохранить политику развития банка. "Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан", — подчеркивал Силуанов.

В результате для Сбербанка сделка существенно ничего не изменит, поскольку по-прежнему контроль над ним остается у государства, а стратегия развития и ключевые лица в правлении останутся прежними, считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

Единственным серьезным изменением в работе банка станет замена представителей ЦБ в набсовете Сбербанка. Регулятор ожидает, что количество его сотрудников в составе следующего набсовета крупнейшего российского банка сократиться на два человека — до трех представителей.