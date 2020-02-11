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МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" планирует выплату дивидендов в своих дочерних компаниях на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО с 2020 года, следует из презентации ко Дню инвестора компании.

"Выплаты дивидендов дочерних компаний не менее 50% (от прибыли по МСФО — ред.) с 2020 года", — говорится на слайде, который описывает принятую в конце 2019 года новую дивидендную политику "Газпрома".

При этом позднее зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов пояснил, как именно компания планирует дивидендные выплаты своих "дочек" в зависимости от доли участия в таких предприятиях. Он отметил, что новая дивидендная политика усилила важность централизации ликвидности в головной компании.

"В этой связи правлением было принято решение о выплате дочерними компаниями со 100%-ным участием "Газпрома" 100% чистой прибыли в форме дивидендов. Дочерним компаниям, доля "Газпрома" в которых составляет менее 100%, предписано выплачивать не менее 50% чистой прибыли уже в первый же год. Такой же размер выплат мы будем стараться обеспечивать во всех аффилированных компаниях, где мы имеем долю менее 50%", — сказал Садыгов.

В конце декабря совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%; по итогам работы в 2020 году — не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы — не менее 50%.

При этом чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей доходов и расходов, то есть не связанных с движением денежных средств в отчетном периоде. А если отношение скорректированного чистого долга к EBITDA по итогам года превысит уровень 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении дивидендов, рекомендуемых для утверждения. Как поясняли в компании, эта возможность позволит, при необходимости, сохранить долговую нагрузку на комфортном для "Газпрома" уровне.