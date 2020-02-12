МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Рынок лизинга в РФ в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 15%, до 1,5 триллиона рублей, следует из исследования аналитического рейтингового агентства "Эксперт РА", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Агентство "Эксперт РА" в сентябре 2019 года сообщало, что сохраняет прогноз роста лизингового рынка в 2019 году на уровне 15%, при этом реализация более позитивного сценария будет зависеть от активности госкомпаний, отмечали тогда аналитики.

"Согласно предварительным данным, объем нового бизнеса по итогам 2019 года вырос на 15% и составил 1,5 триллиона рублей. После слабого третьего квартала вернуться к двузначным темпам прироста удалось за счет корпоративных сделок госкомпаний, у ряда которых объем нового бизнеса в октябре-декабре составил 40% их годовых объемов. В итоге около половины объема нового бизнеса в четвертом квартале сформировали топ-5 лизинговых компаний, без активизации которых рост рынка мог бы составить не более 7%", — говорится в исследовании.

"Объем лизингового портфеля… на 01.01.2020 составил 4,9 триллиона рублей, показав за последние 12 месяцев рост на 14% против 25% годом ранее", — добавляют аналитики. Согласно рейтингу агентства, по объему нового бизнеса в 2019 году лидирует "Сбербанк Лизинг" с ростом показателя на 6%, до 207,4 миллиарда рублей. Новый бизнес ГТЛК снизился на 6%, до 201,7 миллиарда рублей, "ВТБ Лизинга" — сократился на 16%, до 133,3 миллиарда рублей. Новый бизнес "ВЭБ-лизинга" вырос на 56%, до 91,7 миллиарда рублей, "Европлана" — увеличился на 16%, до 85 миллиардов рублей.

"Ключевыми трендами 2019 года стали сжатие ж/д- и авиасегментов, развитие сотрудничества ЛК с агрегаторами такси и каршеринговыми компаниями, а также сделки M&A, влияние которых еще может сказаться на конкуренции в отдельных сегментах рынка…. В целом, в прошлом году появились явные признаки затухания темпов прироста рынка лизинга. Только за счет крупных сделок ряда госкомпаний рынок смог показать двузначные темпы роста, которые трудно было представить после 2%-го прироста за 9 месяцев 2019 года", — сообщил РИА Новости старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Руслан Коршунов.

Он также отметил среди трендов 2019 года растущий интерес инвесторов к облигациям лизинговых компаний вследствие снижения процентных ставок, а также "активное развитие мошенниками схем под видом "возвратного лизинга", что негативно может отразиться на имидже лизинговой отрасли".