МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Германия осенью вошла в первую тройку наиболее популярных у россиян туристических направлений, где первые места, как и летом, заняли Турция и Италия, показало исследование картографического сервиса Maps.me, сообщили РИА Новости в компании.

В рамках исследования сервис Maps.me составил рейтинг самых популярных у российских туристов стран минувшей осенью на основе количества скачиваний карты страны пользователями из России в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.

"Первое место, как и в летнем рейтинге, досталось Турции, где россиян больше всего привлекает Средиземноморское побережье. Второе место по-прежнему держит Италия: наши туристы интересуются, прежде всего, регионом Лацио, на территории которого находится и итальянская столица – Рим. Замкнула топ-3 Германия: россияне проявили к ней, и в особенности к ее столице – Берлину – повышенный интерес. Летом страна была чуть менее популярна: она располагалась на пятом месте рейтинга", — рассказали в Maps.me по итогам исследования.

В пятерку самых популярных у российских туристов стран также вошли потерявшая с лета место в топ-3 Польша и Испания, которая также за три месяца опустилась на одну строчку. На местах с шестого по десятое расположились Чехия, Франция, Таиланд, оказавшийся единственной азиатской страной в топ-10, Грузия и Литва.

Во второй десятке также преобладают европейские страны. На 11 месте – Греция, где, как и летом, центром притяжения российских туристов был Крит; на 12 – Австрия, 13 место досталось Китаю. Также в осенние месяцы россиян интересовали Финляндия, Латвия, Кипр, Эстония, Венгрия, ОАЭ и Нидерланды.

Сервис Maps.me был запущен в 2010 году. В 2014 году компанию приобрела Mail.Ru Group. Сейчас сервис насчитывает уже более 120 миллионов установок по всему миру, при этом около 13% его пользователей находятся в России.