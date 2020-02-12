МОСКВА, 12 фев — Dow Jones. Два президента региональных резервных банков США во вторник заявили, что начавшаяся в Китае вспышка коронавируса, получившего название Covid-19, вносит неопределенность в перспективы американской экономики. Один из представителей Федеральной резервной системы намекнул, что при самом неблагоприятном развитии ситуации может потребоваться снижение процентных ставок.

Тем не менее, пока ни один из этих двоих руководителей центрального банка США не считает необходимым вносить изменения в ставки ФРС. Комитет ФРС по операциям на открытом рынке в прошлом году снизил ставки три раза, чтобы защитить американскую экономику от торговой неопределенности и замедления роста мирового ВВП. Текущий целевой диапазон ставок составляет 1,50%-1,75%, и в центральном банке, согласно последним официальным прогнозам, не собираются вносить никаких изменений в данный диапазон до конца года.

По мнению президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, ФРС следует пока сохранять текущую денежно-кредитную политику и анализировать поступающие данные. Что касается перспектив процентных ставок, то "важным элементом является возвращение инфляция к целевому уровню", сказал Буллард. "Это является одним из аспектов, в которых я ожидаю прогресса в течение 2020 года", — заявил он.

Буллард, который в текущем году не имеет права голоса в Комитете по операциям на открытом рынке, является одним из самых активных сторонников снижения ставок, как и президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, в настоящее время обладающий правом голоса.

По словам Кашкари, нынешняя денежно-кредитная политика является нейтральной или немного стимулирующей, однако значительное ухудшение ситуации с коронавирусом может оказать на нее влияние.

"Вполне можно себе представить реакцию со стороны денежно-кредитной политики… с целью вывода американской экономики" из сложной ситуации, если она будет иметь место, отметил Кашкари.

В понедельник президент ФРС-Филадельфия Патрик Харкер, который также является голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке в этом году, выступил за сохранение ставок на прежнем уровне в настоящее время. Тем не менее, по его словам, "если ситуация значительно ухудшится и мы начнем наблюдать серьезные последствия для американской экономики, то нам придется задуматься о стимулировании".

"Но я не думаю, что этот момент уже наступил", — добавил Кашкари.

Эти комментарии прозвучали примерно в то же время, что и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который выступал в Конгрессе. Пауэлл снова отметил позитивные перспективы американской экономики и уместность текущей денежно-кредитной политики.

По словам Булларда, три снижения ключевой процентной ставки, которые были произведены в 2019 году, обусловили существенное смягчение условий финансирования и "значительно изменили перспективы краткосрочных процентных ставок в США с ноября 2018 года, обеспечивая большее стимулирование экономики". Эти более мягкие условия финансирования создали предпосылки для "мягкой посадки" американской экономики в 2020 году, отметил он.

Буллард заявил, что занимает выжидательную позицию, чтобы оценить последствия коронавируса.

"Опыт предыдущих вирусных вспышек показывает, что последствия для американских процентных ставок могут быть ощутимыми и наблюдаться до тех пор, пока не будет ясно, что вспышку удалось сдержать", — сказал он.

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