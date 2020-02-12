МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по МСФО в 2019 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 40% и составила 1,339 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA снизился на 29%, до 2,564 миллиарда долларов на фоне снижения выручки и сужения ценовых спрэдов между сталью и сырьем, рентабельность EBITDA уменьшилась до 24% с 30% годом ранее. Выручка сократилась на 12%, до 10,554 миллиарда долларов "на фоне снижения цен на металлопродукцию и сокращения объемов продаж в связи с капитальными ремонтами в доменном и сталеплавильном производствах НЛМК". Свободный денежный поток упал на 25%, до 1,523 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль упала относительно предыдущего квартала на 42%, до 200 миллионов долларов. Показатель EBITDA сократился на 27%, до 480 миллионов долларов из-за опережающего снижения цен на сталь по отношению к сырью, его рентабельность уменьшилась до 21% с 25% кварталом ранее. Выручка снизилась на 10%, до 2,312 миллиарда долларов на фоне снижения средних цен реализации и увеличения доли полуфабрикатов в портфеле продаж. Свободный денежный поток вырос на 36%, до 338 миллионов долларов.

ДИВИДЕНДЫ

Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за четвертый квартал 2019 года в размере 5,16 рубля на акцию.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 30,925 миллиарда рублей. Дивиденды НЛМК за четвертый квартал 2018 года составили 5,8 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть снижены на 11%.

В минувшем году компания уже трижды начисляла дивиденды — за первый квартал в размере 7,34 рубля на акцию (43,99 миллиарда рублей в целом), за второй — в 3,68 рубля на бумагу (всего 22,06 миллиарда рублей), за третий — 3,22 рубля (всего 19,298 миллиарда рублей).

ПРОГНОЗЫ

НЛМК ожидает роста выпуска стали на своей основной производственной площадке в Липецке до уровня первого квартала 2019 года, говорится в сообщении компании.

"Мы ожидаем увеличение объемов выплавки стали на Липецкой площадке до уровня аналогичного периода прошлого года с завершением капитальных ремонтов в доменном и конвертерном производствах НЛМК в IV квартале 2019 года", — говорится в сообщении.

НЛМК в первом квартале 2019 года сократил выпуск стали на 3% в годовом выражении — до 4,183 миллиона тонн. В четвертом квартале 2019 года выпуск стали составил 3,778 миллиона тонн, увеличившись относительно предыдущего квартала на 1%.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.