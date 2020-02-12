МИНСК, 12 фев — ПРАЙМ. Нацбанк Белоруссии решил с 19 февраля снизить ставку рефинансирования с 9% до 8,75%, сообщается в среду на сайте регулятора.

"С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9% до 8,75% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8% до 7,75% годовых", — отмечается в сообщении.

Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля 2020 года.

Предыдущее снижение ставки рефинансирования произошло с 20 ноября 2019 года, когда она была уменьшена на 0,5 процентных пункта, до 9%.