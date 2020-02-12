12 февраля — Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в среду вновь вернется на Капитолийский холм. На это раз глава центрального банка выступит с докладом об экономике, денежно-кредитной политике и финансовом регулировании перед Банковским комитетом сената.

Начало слушаний назначено на 14.30 по Гринвичу. Пауэлл зачитает тот же доклад, с которым накануне выступал в Комитете по финансовым услугам палаты представителей.

Во вторник Пауэлл сообщил, что центральный банк внимательно следит за возможными негативными последствиями вспышки коронавируса в Китае для мировой экономики, подчеркнув, что риск, связанный с вирусом, с большей вероятностью заставит руководителей ФРС понизить процентные ставки, чем повысить их.

"Мы будем внимательно следить за ситуацией, — сказал Пауэлл. – Ключевой вопрос заключается в том, какими будут последствия для американской экономики. Будут ли эти последствия устойчивыми? Будут ли они существенными?".

Пауэлл сказал законодателям, что еще рано судить о том, изменит ли вспышка коронавируса позицию центрального банка в отношении нынешнего уровня краткосрочных процентных ставок, который в ФРС считают адекватным для поддержки стабильного роста экономики и рабочих мест.

Не успели США и Китай подписать соглашение о торговле, ослабившее напряженность в их отношениях, как вспышка нового вируса возродила сомнения в перспективах мировой экономики в 2020 году.

"Мы считаем, что экономика США пребывает в очень хорошей форме, демонстрируя хорошие результаты, — сказал Пауэлл. – Мы видим признаки формирования дна в динамике мировой экономики".

В прошлом году центральные банки принимали решительные меры для стимулирования и защиты мировой экономики от замедления, усиленного торговыми конфликтами. В 2019 году руководство ФРС понижало ключевую ставку трижды, опустив ее до диапазона 1,5%-1,75%, после четырех повышений в 2018 году.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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